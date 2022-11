Mondial 2022: la Tunisie au bord de l’élimination, après sa défaite contre l’Australie

La Tunisie a été battue par l’Australie (0-1), ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde 2022. Les Aigles de Carthage sont désormais au bord de l’élimination.

Auteur d’une très belle prestation contre le Danemark, il y a quelques jours, la Tunisie est tombée face à l’Australie ce samedi, pour le compte de la deuxième journée du groupe D du Mondial 2022. Sans solution face à des Socceroos très solide, les Tunisiens ont concédé leur première défaite de la compétition et se retrouvent dos au mur.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde France - - Danemark Fifa Coupe du Monde Argentine - - Mexique Fifa Coupe du Monde Japon - - Costa Rica Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Tunisie 0 1 Australie Fifa Coupe du Monde Angleterre 0 0 USA Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 1 1 Equateur Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal

L’Australie mettait le pied sur le Ballon dès l’entame et concrétisait sa domination un peu avant la demi-heure de jeu. À la réception d’un centre de Goodwin, Duke, dos au but, plaçait une belle tête lobée et trompait Dahmen (1-0, 24e). Décisifs sur l’une des seules offensives de ce premier acte, les Socceroos pouvaient compter sur leur défense de fer pour rentrer au vestiaire avec cette petite différence.

Lors de la deuxième période, les Tunisiens revenaient avec de meilleures intentions et prenaient le contrôle du jeu, mais leur imprécision technique ne leur permettait pas de mettre en défaut la défense adverse. Et, malgré quelques tentatives de part et d’autre dans les dernières minutes de la partie, le match prenait fin avec cette défaite de la Tunisie. Avec ce résultat, l’Australie grimpe provisoirement à la deuxième place du groupe D et conserve toutes ses chances de rallier les huitièmes de finale de la compétition.

De leur côté, les Aigles de Carthage sont au bord de l’élimination. Seul un exploit contre la France, lors de la dernière journée, et un concours de circonstance en leur faveur, permettrait aux hommes de Jalel Kadri de se hisser au second tour de la compétition.