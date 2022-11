Mondial 2022: la réaction du sélectionneur de l’Uruguay après le nul contre la Corée du Sud

Après le match nul de l’Uruguay face à la Corée du Sud jeudi (0-0), le sélectionneur Diego Alonso était présent en conférence de presse pour juger la performance des siens.

Le groupe H, dit de la mort, effectuait son entrée en lice, ce jeudi après-midi, avec un duel entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Dans une rencontre insipide et pauvre en occasions, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). A la fin du match, le sélectionneur de la Céleste Diego Alonso s’est présenté en conférence de presse pour analyser le match. Il a notamment fait part de l’incapacité de son équipe à presser correctement les Coréens.

“Les deux sélections se sont bien battues. Sur les vingt premières minutes, les Coréens nous ont mis en difficulté, surtout dans la récupération du ballon. On n’a pas été capable de déchiffrer comment les presser, et on a perdu en précision. Mais on a réussi à effectuer quelques ajustements en deuxième période, on a été plus agressifs, et on a été plus acteurs du jeu”, a-t-il déclaré avant de poursuivre.

“On a manqué d’un peu de fluidité, un peu d’inspiration dans la création, mais l’équipe s’est bien battue. On avait mis en place un onze assez offensif, avec quasiment trois avant-centres, avec trois milieux qui peuvent frapper. On a manqué de combinaisons au milieu du terrain pour libérer plus rapidement nos ailiers. Globalement, je suis satisfait de ce qu’ont produit les joueurs. La qualification se jouera sûrement à la fin, d’autant plus avec le résultat que nous avons obtenu aujourd’hui. Ce qui se passera lors de la deuxième journée, et plus encore lors de la troisième, sera déterminant”.

Lors de la prochaine journée, l’Uruguay affrontera le Portugal pour le choc de cette poule E. La victoire est impérative pour la Céleste pour continuer à croire en ses chances de qualification en huitièmes de finale.