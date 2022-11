Mondial 2022: la réaction de Ronaldo après la qualification du Portugal en huitième de finale

Le capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo, a savouré sur les réseaux sociaux, la qualification de l’équipe lusitanienne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Le Portugal a sans doute atteint son premier objectif dans cette Coupe du monde 2022. La sélection lusitanienne s’est qualifiée pour les huitième de finale après sa victoire de ce lundi face à l’Uruguay. Au terme d’un match à double visage, les Portugais remportent la mise sur le score de 2-0.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Bruno Fernandes sur un doublé, a marqué les deux buts de la partie. Une deuxième victoire consécutive pour la « Seleção das Quinas », savourée par Cristiano Ronaldo.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or, décisif sur le premier but de Bruno Fernandes, n’a pas caché sa joie. « Nous sommes en huitième de finale de la Coupe du Monde ! Excellent travail d’équipe! Face à un adversaire de grand mérite, nous avons affirmé notre force et notre qualité. Passons à autre chose ! Nous sommes dans le combat et notre rêve est toujours vivant ! Allez, Portugal ! », a-t-il écrit.

Avec sa qualification acquise, le Portugal va maintenant tenter de finir premier du groupe H. Les Lusitaniens affronteront la Corée du Sud lors de la prochaine et ultime journée. L’Uruguay de son côté croisera les crampons avec le Ghana dans un duel décisif pour la qualification.

Estamos nos oitavos do Mundial! Grande trabalho, equipa! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal! 💪🏽🇵🇹 pic.twitter.com/VJWLFD1J8z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 28, 2022