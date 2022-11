Mondial 2022: la Pologne et le Mexique dos à dos, Lewandowski voit rouge

La Pologne et le Mexique se sont quittés dos à dos ce mardi soir au stade 974, à l’occasion de la première journée du groupe C, à la Coupe du monde 2022. Robert Lewandowski a raté un pénalty.

Après l’exploit de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine (2-1) un peu plutôt, la Pologne et le Mexique s’affrontaient ce mardi soir, à l’occasion de la première journée du groupe C, à la Coupe du monde 2022. Et les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de zéro but partout. Un résultat qui arrange les Saoudiens qui prennent seuls la tête de cette poule.

Séparées sur un score de 0-0 à la fin de la première période malgré quelques occasions chaudes de part et d’autre, les deux équipes se montrèrent plus agressives au retour des vestiaires. Plus dangereux durant ce second acte, Robert Lewandowski va obtenir un pénalty sur une faute de Moreno. Une sentence exécutée par l’attaquant blaugrana mais le gardien mexicain, Ochoa, s’interposa et bloqua le tir du Polonais en plongeant du bon côté.

Une grosse occasion ratée par les Aigles Blancs qui auraient pu s’en mordre les doigts avec une déviation de Martin l’instant d’après, mais Szczesny, bien placé, s’interposa pour repousser le cuir. Les deux équipes se quittent donc sur ce score nul malgré quelques frayeurs de part et d’autre en fin de partie.