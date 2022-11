Mondial 2022: la Pologne dompte l’Arabie Saoudite et se relance

Bousculée par des Faucons aux serres acérées, la Pologne a finalement disposé de l’Arabie Saoudite (2-0) ce samedi, à l’occasion de la 2è journée du groupe C. Une victoire qui relance les Aigles dans cette poule.

Beau réveil de la Pologne. Tenus en échec par le Mexique (0-0) mardi dernier, les Aigles ont battu l’Arabie Saoudite (2-0) ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C. Au terme d’une rencontre très disputée, les Polonais ont réussi à prendre les trois points de la victoire grâce à des réalisations de Zielinski et Robert Lewandowski.

Timorés au coup d’envoi, les Polonais avaient laissé l’Arabie Saoudite imposer son jeu. Plus vifs et agressifs, les hommes d’Hervé Renard avaient en effet créé les meilleurs occasions lors des trente premières minutes, sans toutefois parvenir à concrétiser. Des ratées qui vont finir par coûter aux Faucons qui encaissent l’ouverture du score juste après ce temps fort. Zielinski sur un gros travail de Robert Lewandowski ouvre en effet le score pour les Aigles (1-0, 39e).

Sonnés mais pas abattus, les hommes d’Hervé Renard vont tenter de réagir avec deux grosses occasions coup sur coup. Mais c’était sans compter sur les réflexes de gardien de classe mondiale de Szczęsny, héroïque sur le penalty d’Al-Dawsari, puis face à Al-Burayk dans la continuité de l’action (45e+1). Intenable dans la rencontre, Lewandowski va inscrire le second but en fin de partie (2-0, 82e).

La Pologne revient donc dans cette Coupe du monde et prend même la tête du groupe C avec quatre points, devant notamment l’Argentine et le Mexique qui s’affrontent ce soir à partir de 20 heures (GMT+1).