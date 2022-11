Mondial 2022: Japon – Costa Rica, les compos officielles

Découvrez les compos officielles du duel entre le Japon et le Costa Rica, ce dimanche (11h, GMT+1), comptant pour la deuxième journée dans le groupe E, de la Coupe du monde 2022.

Après sa victoire surprise contre l’Allemagne (2-1) dans ce Mondial 2022, le Japon vise les huitièmes de finale de la compétition. Et pour cela, il faudra battre le Costa Rica, balayé par l’Espagne lors de sa première sortie sur le score sans appel de 7-0. En cas de victoire, les Nippons se mettraient également dans une position très confortable pour la première place de cette poule. De leur côté, les coéquipiers de Keylor Navas veulent se relancer après l’humiliation subie contre la Roja.

Pour ce duel, Hajime Moriyasu, le sélectionneur du Japon, apporte de gros changements à son onze. En défense, Sakai laisse sa place à Yamane. De son côté Tanaka est remplacé par Morita aux côtés d’Endo dans le milieu. Le secteur offensif n’est pas non plus épargné avec la sortie de Kubo, Ito et Maeda pour Doan, Soma et Ueda.

De son côté, pour éviter l’élimination, Luis Suarez, le sélectionneur costaricien, effectue, lui, deux changements. Le latéral droit Waston remplace Martinez et sur le côté gauche du milieu Torres prend la place de Bennette. Le double pivot Borges-Tejeda est toujours là, et Joël Campbell aussi devant.

Les compos officielles

Japon : Gonda – Yamane, Itakura, Yoshida (cap.), Nagatomo – Endo, Morita – Soma, Kamada, Doan – Ueda.

Costa Rica : Navas (cap.) – Waston, Calvo, Duarte, Ovieda – Fuller, Tejeda, Borges, Torres – Campbell, Contreras.