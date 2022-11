Mondial 2022: Janny Sikazwe, le controversé arbitre de Tunisie-Mali, va officier Belgique-Canada

Janny Sikazwe a été désigné pour diriger le match entre la Belgique et le Canada, comptant pour la première journée du groupe F dans cette Coupe du monde 2022. Il s’agit de l’arbitre zambien qui avait sifflé trop tôt la fin du match entre la Tunisie et le Mali lors de la dernière CAN.

Éternel favori, la Belgique fait son entrée dans la Coupe du monde 2022 ce mercredi soir, avec un duel contre le Canada dans le groupe F (20h, GMT+1). Si le match est très attendu, pour juger l’un des favoris de la 22è édition du Mondial, un homme sera scruté de très près et ce n’est pas un joueur. En effet, l’arbitrage de la rencontre a été confié au Zambien Janny Sikazwe. Si son nom vous est familier, c’est parce que c’est lui qui était au sifflet de Tunisie-Mali, lors de la phase de groupes de la dernière CAN, qui s’est déroulée au Cameroun en janvier.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Espagne 7 0 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie

Le Zambien était devenu tristement célèbre en sifflant, à deux reprises, la fin du match alors que les Tunisiens couraient derrière le score (0-1). Il avait d’abord renvoyer les 22 acteurs au vestiaire à la 85è minute, avant de se rendre compte de son erreur. Mais dès la 90è alors qu’il restait encore quelques secondes à jouer, il sifflait de nouveau la fin du match.

La rencontre s’était alors terminée dans un imbroglio total. Janny Sikazwe avait expliqué quelques jours après ce match qu’il était victime d’une grande insolation.

« Quand je suis arrivé à Limbé (le lieu du match Tunisie-Mali, ndlr), il faisait très chaud, avec un taux d’humidité terrible, de plus de 80%. Dès mon échauffement, c’était dur. J’avais beau prendre de l’eau, j’avais l’impression d’avoir toujours aussi soif. Et ça s’est détérioré au fil des minutes. (…) J’ai commencé à perdre mes repères. J’étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n’entendais plus mes assistants qui ont dit qu’ils essayaient de me joindre, de m’aider car ils voyaient que quelque chose n’allait pas. Je n’ai même pas eu l’impression qu’ils me parlaient. Je n’en ai aucun souvenir. Même aujourd’hui, je ne vois toujours pas.« , déclarait-il à L’Équipe.

Les Belges inquiets

Malgré cette erreur, l’arbitre zambien est considéré comme l’un des meilleurs sifflets du continent africain par la FIFA. Ainsi, il a été retenu pour officier des matchs de la Coupe du monde 2022 et sera même chargé de Belgique-Canada ce soir, ce qui est très mal vu par les Belges. « L’arbitre qui dirigera Belgique-Canada a un lourd passé: il s’était fait remarquer lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations« , souligne par exemple, La Libre sur son site internet.

« Malgré cet épisode, la FIFA a décidé de le convoquer parmi les arbitres retenus pour cette Coupe du monde« , déplore la DH Sports. “Cet homme sera l’arbitre de Belgique-Canada, je sens que je vais définitivement perdre foi en l’humanité« , a quant à lui taclé Sacha Tavolieri, notamment spécialiste du foot belge pour RMC Sport, sur Twitter. L’arbitre zambien, qui avait déjà participé au dernier Mondial en Russie, devra donc livrer une prestation impeccable pour ne pas voir la chronique se défrayer contre lui une nouvelle fois.