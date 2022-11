Mondial 2022: Hervé Renard met en garde Aliou Cissé avant Sénégal-Qatar

Fin connaisseur du foot arabe, Hervé Renard a tenu à mettre en garde le Sénégal qui affronte le Qatar ce vendredi, dans le cadre de la 2è journée du groupe A.

Grande chance pour l’Afrique d’aller loin dans cette Coupe du monde 2022, le Sénégal a raté son entrée en lice. Les Lions de la Téranga se sont inclinés face aux Pays-Bas (2-0). Orphelins de Sadio Mané, forfait pour le tournoi en raison d’une blessure au genou, les poulains du sélectionneurs Aliou Cissé ont été battus sur des buts de Gakpo et Klaassen. Un gros revers pour les Sénégalais qui vont devoir réagir face au Qatar, ce vendredi, pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

Hôtes du tournoi, les « Bordeaux » de l’Arabe visent également leur première victoire après leur contre performance face à l’Equateur (0-2), dimanche. Mais vu leur prestation, les Qataris n’ont apparemment aucune chance face aux Lions sénégalais en quête de chair fraiche à dévorer.

Une lecture que ne partage pas Hervé Renard. Fin connaisseur du football arabe, le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, tombeur de l’Argentine de Lionel Messi (2-1), estime qu’il serait une grosse erreur pour les champions d’Afrique en titre de prendre de haut la formation qatarie.

« Je peux vous le dire : je suis en Asie depuis trois ans. Cette équipe a été championne d’Asie en 2019. Elle a raté son match d’ouverture, à cause peut-être de la forte pression qu’on subit quand on organise une compétition. Le Qatar valait mieux que ça », assure Hervé Renard en conférence de presse. Le message est clair: le Qatar n’a pas encore dit son dernier mot dans cette Coupe du monde. Aliou Cissé et les Lions de la Téranga sont donc prévenus.