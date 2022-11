Mondial 2022: Gundogan flingue la défense allemande après la défaite face au Japon

Auteur de l’unique but allemand lors de la défaite face au Japon (1-2) ce mercredi, en première journée du groupe E, Ikay Gundogan a détruit ses coéquipiers en zone mixte, en fin de rencontre.

C’est certainement le deuxième plus gros exploit en ce début de la Coupe du monde 2022 qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Après l’héroïsme de l’Arabie Saoudite, vainqueur de l’Argentine de Lionel Messi (2-1), c’est autour du Japon de donner une leçon de réalisme à l’Allemagne.

Opposés en effet à la Mannschaft ce mercredi, dans un match comptant pour la première journée du groupe E, les Samouraïs Bleus se sont imposés sur le score de 2-1. Pourtant menée à la marque, l’équipe nippone a renversé la partie au retour des vestiaires sur des réalisations de Doan et Asano.

Une victoire due en partie à la prestation mitigée des Allemands durant le second acte. En effet, les hommes du sélectionneur Hansi Flick ont été moins dangereux durant le deuxième acte où la défense a commis plusieurs erreurs de replacement. De quoi faire réagir Ikay Gundogan en fin de partie. Face à la presse allemande, le milieu de terrain de Manchester City a critiqué la prestation de ses coéquipiers qui n’ont pas assuré dans ce match, selon lui.

« Le second but qu’on prend… Pfff… Je ne sais pas si une équipe a déjà marqué un but aussi facile en Coupe du monde…Je pense qu’on a dominé. on a eu beaucoup d’occasions. Ensuite, on leur a trop donné d’occasions à la fin du match. Sa n’aurait pas dû se passer comme ça. Il nous a manqué de la conviction dans la possession du ballon », a-t-il déclaré à la télévision nationale allemande à la fin de la rencontre.

L’Allemagne joue son prochain match face à l’Espagne, dimanche. Une sortie décisive pour la Mannschaft où la défaite n’est pas permise, au risque de sortir prématurément du tournoi.