Mondial 2022 – France: « Kylian est une locomotive »

En conférence de presse après la victoire de la France contre le Danemark ce samedi, le sélectionneur Didier Deschamps a rendu hommage à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé durant la partie.

Ce samedi après-midi, la France a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. C’est la première nation dans la compétition a validé son billet pour le tour suivant. Pour y arriver, les Bleus se sont arrachés pour décrocher une victoire importante contre le Danemark (2-1) lors de la deuxième journée du groupe D. Kylian Mbappé a inscrit les deux buts qui ont délivré les siens.

En conférence de presse après le match, le sélectionneur français Didier Deschamps était évidemment heureux de ce résultat. “C’est un match plutôt accompli, en première mi-temps on n’a pas eu de réussite offensive, mais on n’a rien laissé aux Danois. On a eu beaucoup d’occasions en deuxième période, même si on prend ce but sur coup de pied arrêté, où ils sont très performants. Sans faire offense à l’Australie, l’adversaire avait aussi beaucoup plus de répondant”, a lâché Deschamps dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le champion du monde 1998 a évidemment été interrogé sur la performance de Kylian Mbappé et il s’est montré très dithyrambique envers son prodige. « Kylian… C’est un joueur hors normes, il a cette capacité à être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions et s’il a été un peu maltraité. Il profite aussi d’avoir d’autres joueurs dangereux autour de lui. L’équipe de France a besoin d’un très bon Kylian” a-t-il expliqué

Deschamps a ensuite mis en avant le côté leadership de l’attaquant du PSG: “C’est un leader. Après il y a trois types de leadership : physique, technique et plus mental ou expressif. Si certains d’entre vous étaient inquiets parce que Paul (Pogba) n’était pas là, je peux vous assurer qu’il y en a d’autres qui savent parler. Kylian ne va pas prendre la parole mais, par ce qu’il fait, c’est une locomotive.”

La France sera opposée à la Tunisie, mercredi prochain, pour son dernier match de poule dans cette Coupe du monde 2022. L’occasion pour Mbappé de soigner ses statistiques, lui qui a déjà inscrit trois buts dans le tournoi.