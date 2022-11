Mondial 2022: Espagne – Costa Rica, les compos officielles avec Asensio et Navas

Découvrez les compos officielles du deuxième match du groupe E de cette Coupe du monde 2022, qui oppose l’Espagne au Costa Rica ce mercredi (17h, GMT+1).

Après la victoire sensationnelle du Japon contre l’Allemagne (2-1) ce mercredi après-midi, place au deuxième match du groupe E. L’Espagne, l’autre favori de cette poule, sera opposé au Costa Rica dans un match largement à sa portée. Mais la Roja devra faire très attention, car, comme nous le constatons depuis le début de la compétition, aucune équipe n’est imbattable. En face, les Costariciens compteront sur leur force collective pour aller chercher un résultat.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Et pour débuter parfaitement cette Coupe du monde, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a aligné son équipe en 4-3-3 avec Unai Simon dans les cages derrière César Azpilicueta, Rodri Hernandez, Aymeric Laporte et Jordi Alba. Le trio du milieu est cent pour cent Barcelonais avec Sergio Busquets, Pedri et Gavi. Marco Asensio est aligné à la pointe de l’attaque. En face, le Ciosta Rica se présente évidemment avec son capitaine et leader Keylor Navas dans les buts. Celso Borges et Joel Campbell accompagnent le buteur Anthony Contreras en attaque.

Les compos officielles

Espagne : Simon – Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba – Pedri, Busquets, Gavi – F. Torres, Asensio, Olmo

Costa Rica : K. Navas – Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo – Tejeda, Bennette, Torres – Borges, Contreras, Campbell