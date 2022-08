Mondial 2022: éliminé par le Sénégal, Mohamed Salah rêve toujours de Qatar

Dans une interview relayée par Doha News, Mohamed Salah a évoqué la Coupe du monde 2022 qui s’ouvre en novembre prochain. Et l’attaquant égyptien a indiqué qu’il serait à la fête malgré la non-qualification des Pharaons.

Dans trois mois, la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. Le plus grand évènement sportif aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Trente deux équipes vont prendre part à ce tournoi de trois semaines qui dévoilera la meilleur équipe de cette 22è édition.

Des équipes qualifiées à l’issue des phases qualificatives disputées à travers la planète. Egalement en course pour le sprint final, l’Egypte n’a pas obtenu son laisser passer. Les Pharaons ont été recalés après leur défaite face au Sénégal en barrage. Tombeurs des Lions de la Téranga (1-0) au Caire, les égyptiens ont vu les sénégalais recoller au score au match retour, au terme des 90 minutes, avant de s’incliner aux tirs au but (3-1).

Alors qu’il n’a pas gagné le droit d’être sur le terrain avec les Pharaons, Mohamed Salah n’exclut pas une place dans les tribunes. « Il est possible que je sois au Qatar pendant la Coupe du monde (2022). Je suis très heureux que le tournoi se déroule dans un pays arabe pour la première fois. Et tout le monde arabe soutiendra le Qatar. Je pense que la Coupe du monde sera spéciale », a déclaré l’attaquant de Liverpool dans une interview qui n’a pas encore été diffusée avec beIN Sports selon Doha News.

Mo Salah a disputé sa première Coupe du monde en 2018 en Russie. Isolée sur le terrain et instrumentalisée politiquement, la vedette égyptienne a vécu un Mondial éprouvant et quitté la compétition dès les phases de groupe, les Pharaons étant battu notamment par l’Arabie Saoudite (1-2) et la Russie (1-3).