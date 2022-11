Mondial 2022: Eden Hazard tacle l’Allemagne

Avant la victoire de la Belgique contre le Canada (1-0) ce mercredi soir, Eden Hazard a été interrogé sur les brassards “One Love” et le geste des Allemands avant leur match contre le Japon. Et l’attaquant du Real Madrid a confié qu’il n’était pas au Qatar pour faire passer un message politique.

La Belgique faisait son entrée dans la Coupe du monde 2022 ce mercredi contre le Canada dans le groupe F. Malmenés par une brillante équipe canadienne, les Belges se sont quand même imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de Michy Batshuayi.

Auteur d’une belle prestation au cours de la partie, Eden Hazard a cédé sa place après l’heure de jeu. En amont de ce match, l’attaquant du Real Madrid avait été interrogé sur l’interdiction du brassard « One Love », signe de protestation contre toutes les formes de discriminations, par la FIFA.

« Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot. On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. À refaire, peut-être que je le reporterai », a ainsi commenté le joueur de 31 ans, avant d’envoyer une pique aux Allemands, qui s’étaient couvert la bouche sur la photo officielle avant la défaite contre le Japon (1-2).

« Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football », a lâché le capitaine des Diables Rouges. Pas sûr que la Ntaionalmannschaft ait apprécié cette sortie du Madrilène.