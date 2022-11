Mondial 2022: Eden Hazard réagit à la défaite de la Belgique face au Maroc

La Belgique a raté l’occasion de valider son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial 2022, après sa défaite face au Maroc (0-2), ce dimanche en 2è journée du groupe F. Un revers qu’a commenté le capitaine Eden Hazard.

La Belgique ne rejoindra pas la France dans la liste des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, à l’issue de la deuxième journée. Les Diables Rouges se sont inclinés face au Maroc ce dimanche pour leur deuxième sortie dans le groupe F. Au terme d’une rencontre âprement disputée, les Belges ont été punis sur le score de 2-0.

Peu entreprenants à l’instar de leur match fade face au Canada (0-0), les hommes de Roberto Martinez ont été surpris par Sabiri (0-1, 73e) et Aboukhlal (0-2, 90e+2) en fin de rencontre. Un gros revers pour la sélection belge qui compromet d’avantage ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

A la fin de la rencontre, Eden Hazard a réagi à cette première défaite de la Belgique dans ce tournoi. Et le capitaine des Diables Rouges, qui a disputé une soixante de minutes dans cette partie, se projette déjà sur le prochain match des siens.

« Comme tout le monde, comme toute la Belgique, on est tous déçu. On est tombé sur une très belle équipe du Maroc, ils ont fait gros match, félicitations à eux. À nous de gagner le dernier match », a déclaré le joueur du Real Madrid. La Belgique affrontera pour le troisième et dernier match de la poule F, la Croatie, le 1er décembre. Les Belges vont devoir prendre les trois points pour passer au second tour.