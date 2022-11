Mondial 2022: Corée du Sud-Ghana, les compos officielles avec les freres Ayew

Découvrez les compositions officielles de la rencontre cruciale entre la Corée du Sud et le Ghana, ce lundi ( 14h, GMT+1), comptant pour la deuxième journée du H.

Après une première sortie timide, conclue par un nul (0-0) contre l’Uruguay, la Corée du Sud va tenter de lancer réellement sa Coupe du monde ce lundi contre le Ghana dans le groupe H. Une victoire est donc primordiale pour les Sud-Coréens. Pour ce match, Paulo Bento titularise Cho Gue-sung à la place de Hwang Ui-jo en pointe. A noter également l’entrée dans le onze de Kwon au milieu. La star et capitaine Heung-min Son est bien présente.

En face, malgré un match abouti contre le Portugal, le Ghana s’est incliné (2-3) lors de la première journée. Pour éviter de rejoindre le Qatar au rang des pays déjà éliminés de la compétition, les Black Stars doivent à tout prix éviter la défaite et même aller chercher une victoire qui les mettraient en situation favorable avant la dernière journée dans ce groupe H. Et pour ce choc, Otto Ado a opté pour un 4-3-3 avec une trio d’attaque composé des frères Ayew et Inaki Williams. Thomas Partey est aligné au milieu avec Abdul Samed et Kudus, très en vue lors de la rencontre contre la Seleçao.

Les compos officielles

Corée du Sud : Kim Seung-gyu – Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su – Jung Woo-young, Hwang In-beom, Kwon Chang-hoon, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min (c) – Cho Gue-sung

Ghana : Zigi – Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah – Partey, Abdul Samed, Kudus – Jordan Ayew, Iñaki Williams, André Ayew (c).