Mondial 2022: Choupo-Moting s’attend à une phase de groupe difficile pour le Cameroun

Eric-Maxim Choupo-Moting a évoqué les chances du Cameroun à la Coupe du monde 2022. Et l’attaquant du Bayern Munich a confié que les Lions Indomptables vont devoir se surpasser pour se qualifier aux huitièmes de finale.

Absent de la dernière édition en Russie en 2018, le Cameroun retrouve la phase finale de la Coupe du monde. Les Lions Indomptables font partie des cinq pays africains qui représenteront le continent en terre qatarie. L’occasion pour le pays de Samuel Eto’o d’aller cette fois-ci loin dans le tournoi. En effet, en dix participations, les fauves camerounais n’ont dépassé le premier tour qu’à trois reprises.

Et le plus grand exploit du géant africain remonte à 1990 où l’équipe conduite par la légende Roger Milla avait atteint les quarts de finale. Un lointain souvenir que la bande à Vincent Aboubakar va tenter de ressusciter. Une mission qui s’annonce titanesque pour les poulains du sélectionneur Rigobert Song, logés dans un groupe G assez relevé où siègent le Portugal, la Suisse et la Serbie.

Chose qu’en est conscient Eric-Maxim Choupo-Moting qui s’attend à des confrontations difficiles dans ce tournoi. Mais pour l’attaquant du Bayern, le premier défi pour son équipe est de valider son billet pour les huitièmes de finale dans cette poule. « Notre premier objectif doit être de nous affirmer dans le groupe. Pour moi, le nôtre avec le Brésil, la Serbie et la Suisse est l’un des groupes les plus difficiles du tournoi », a-t-il confié à la presse camerounaise. A noter que le Cameroun démarre son Mondial face à la Suisse, le jeudi 24 novembre 2022.