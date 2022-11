Mondial 2022: Choupo-Moting réagit au nul (3-3) contre la Serbie

Auteur du dernier but camerounais, Eric-Maxim Choupo-Moting a réagi au match nul des Lions Indomptables face à la Serbie (3-3) ce lundi, en Coupe du monde.

Le Cameroun a arraché le match nul face à la Serbie, ce lundi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe G au Mondial 2022. Au terme d’une rencontre spectaculaire, les deux formations se sont séparées sur le score de 3-3. Un résultat qui maintient les Lions Indomptables en vie dans cette compétition.

La tâche aura cependant été rude pour les Camerounais, menés 3-1. Mais l’entrée de Vincent Aboubakar, auteur d’un but et d’une passe décisive, a permis aux hommes de Rigobert Song de sauver les meubles.

Au micro de BeIn sport après le match, Eric-Maxim Choupo-Moting a réagi à cette belle remontée de son équipe. L’attaquant du Bayern Munich, auteur du troisième but des Lions Indomptables, a salué son coéquipier pour son apport précieux et s’est projeté sur le prochain match face au Brésil.

«On a montré une bonne mentalité, du courage. Ce n’était pas facile et on a fait beaucoup de bonnes choses. Le plus important, c’est de ne pas avoir perdu. On voulait gagner, mais un point reste pas mal. On est fiers, surtout après avoir été mené 3-1. On y a toujours cru, Vincent Aboubakar a fait la différence. Rien n’est impossible, on va tout donner pour ce match», a expliqué le buteur bavarois.

Avec deux points au compteur, le Cameroun n’a d’autre choix que de remporter la victoire pour son troisième et dernier match dans ce groupe G. Les Lions Indomptables, qui affrontent le Brésil, vont devoir se surpasser pour valider leur billet pour les huitièmes de finale.