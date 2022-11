Mondial 2022: Brésil – Suisse, les compos officielles avec un forfait de dernières minutes

Le Brésil et la Suisse s’affrontent ce lundi après-midi (17h, GMT+1), à l’occasion de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde 2022. Xherdan Shaqiri est out pour la rencontre.

Duel au sommet entre les deux premiers du groupe G ce lundi après-midi. Le Brésil, qui a battu la Serbie (2-0) lors de sa première sortie, affronte la Suisse qui s’est défaite de son côté du Cameroun (1-0) lors de la première journée. Les deux équipes sont donc à la recherche d’une qualification pour les huitièmes de finale et une victoire est primordiale pour y arriver.

Pour ce choc, le Brésil se dispose en 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages. En défense, Eder Militao prend la place de Danilo, blessé, sur le côté droit. Marquinhos, Thiago Silva et Alex Sandro forment le reste de l’arrière-garde des Auriverdes. Le double pivot est composé de Fred et Casemiro. Seul en pointe, Richarlison est soutenu par Raphinha, Lucas Paqueta et Vinicius Junior.

En face, la Nati va jouer dans un système en 4-3-3 avec Yann Sommer dans les buts. Devant lui, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez constituent la défense. Remo Freuler, Fabian Rieder et Granit Xhaka se retrouvent dans l’entrejeu. L’unique buteur du match contre le Cameroun, Breel Embolo, est aligné à la pointe de l’attaque. Touché à la cuisse, Xherdan Shaqiri est out pour ce match

Les compos officielles

Brésil : Alisson – Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Fred, Casemiro – Raphinha, Paqueta, Vinicius – Richarlison

Suisse : Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka, Rieder – Sow, Embolo, Vargas