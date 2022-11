Mondial 2022: Brésil-Serbie, les compos officielles avec Vinicius et Neymar

Le Brésil fait son entrée en lice à la Coupe du monde 2022, ce jeudi soir (20h, GMT+1), face à la Serbie dans le groupe G. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Considéré comme le favori ultime de cette Coupe du monde 2022, le Brésil et ses stars débutent la compétition ce jeudi soir. Les protégés de Tite seront opposés à une séduisante équipe de la Serbie qui sait se montrer dangereuse. Les Serbes ont en effet terminé premier de leur groupe de qualification pour ce Mondial, forçant le Portugal à jouer les barrages. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées en poule lors du Mondial 2018, avec une victoire 2-0 des Auriverde.

Pour cette nouvelle confrontation, le sélectionneur brésilien Tite opte pour un 4-2-3-1. Avec plusieurs joueurs à vocation offensive alignés d’entrée notamment Lucas Paquetá Vinicius Jr, Richarlison et Raphinha et Neymar en chef d’orchestre. Du côté de la Serbie, Dragan Stojković s’appuie sur un 3-5-2 avec le taulier et capitaine Dusan Tadic. Il est accompagné par Sergeï Milinkovic-Savic dans le cœur du jeu. Devant, incertain avant la rencontre, Aleksandar Mitrović est titulaire en pointe.

Les compos officielles

Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro – Casemiro, Paqueta – Raphinha, Neymar, Vinicius – Richarlison

Escalação da Seleção Brasileira CONFIRMADA!



Logo mais a bola rola para a estreia do Brasil na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022#FIFAWorldCup #WorldcupQatar2022 #SelecaoBrasileira pic.twitter.com/3p9P1ZZPZm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Serbie : V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Mladenovic – Tadic – Mitrovic