Mondial 2022 – Brésil: Neymar sort du silence après l’annonce de son forfait

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le meneur brésilien, Neymar, a réagi à son forfait pour les deux prochains matchs de groupes de la Coupe du monde 2022.

Sorti sur blessure lors de la victoire du Brésil contre la Serbie (2-0) hier, Neymar ne disputera pas les deux prochaines rencontres du Brésil (contre la Suisse et le Cameroun) dans le groupe G de la Coupe du monde 2022. Le forfait de l’attaquant parisien pour ces matchs a été confirmé ce vendredi par le médecin de la sélection brésilienne.

“Neymar et Danilo ont passé une IRM vendredi après-midi et nous avons trouvé des lésions ligamentaires à la cheville de chacun d’eux”, a déclaré Rodrigo Lasmar avant d’ajouter: “Il est important d’être calme et d’évaluer au jour le jour. L’idée est de les récupérer pour la suite de la compétition”.

Après cette annonce, Neymar a posté un long message sur ses réseaux sociaux, dans lequel, il affirme sa peine de rater à nouveau des matchs en Coupe du monde avec sa sélection, tout en évoquant son amour pour son pays, sa lutte dans l’adversité et son optimisme.

«La fierté et l’amour que je ressens en portant ce maillot sont inexplicables. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie n’a été donné ou facile, j’ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter de mal à personne mais aider ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière …

et encore dans une coupe du monde j’ai une blessure oui, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir parce que je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. Tout ce temps à attendre pour que l’ennemi m’abatte comme ça ? JAMAIS ! Je suis un FILS DU DIEU DE L’IMPO», a écrit le joueur.

Après sa victoire éclatante contre la Serbie, le Brésil tentera de décrocher sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, lundi prochain, contre la Suisse lors de la deuxième journée de la poule G. En l’absence de Neymar, le prodige du Real Madrid Rodrygo devrait débuter dans le onze de la Seleçao pour ce duel, selon la presse brésilienne.