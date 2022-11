Mondial 2022: Benzema de retour avec la France? Didier Deschamps se prononce

En conférence de presse ce mardi matin, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a mis les choses au clair concernant un retour de Karim Benzema avec les Bleus au Qatar.

C’est la petite bombe qui a secoué la presse européenne ce lundi. Alors que Karim Benzema a dû renoncer à la Coupe du monde 2022 avec la France, à cause d’une blessure, plusieurs médias espagnols ont annoncé qu’il pourrait être remis sur pied plus vite que prévu et qu’un retour avec les Bleus avant la fin du Mondial ne serait pas à exclure. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mardi, avant d’affronter la Tunisie, le sélectionneur français Didier Deschamps a coupé court aux rumeurs.

«Vous cherchez des trucs. Ce n’est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation. J’ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu’il se rétablisse. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m’occupe des 24 joueurs qui sont là même si Kimpembe est venu et que j’ai échangé avec Paul Pogba, et d’autres anciens. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas inventer des choses qui ne concernent pas notre quotidien», a lâché le champion du monde 98 quelque peu agacé. Le dossier Benzema est donc clos.

Sans le Ballon d’Or 2022, la France à réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, après ses deux victoires (contre l’Australie et le Danemark) dans le groupe D. Demain, contre la Tunisie, les coéquipiers de Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts dans la compétition, joueront pour la première place de cette poule.