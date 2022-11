Mondial 2022: Belgique – Maroc, les compos officielles avec Ziyech

La Belgique affronte le Maroc ce dimanche après-midi (14h, GMT+1), pour le compte de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Leader de cette poule F, après sa victoire étriquée contre le Canada (1-0), la Belgique peut déjà se qualifier pour les huitièmes de finale ce dimanche après-midi, en cas de victoire contre les Lions de l’Atlas. Pour y arriver, Roberto Martinez, le sélectionneur Belge, à aligner son équipe en 4-2-3-1. Thibaut Courtois est évidemment dans les buts devant Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Timothy Castagne. Seul en pointe, Michy Batshuayi est soutenu par Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Canada Fifa Coupe du Monde Espagne - - Allemagne Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Serbie Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Ghana Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Belgique 0 2 Maroc Fifa Coupe du Monde Japon 0 1 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Argentine 2 0 Mexique Fifa Coupe du Monde France 2 1 Danemark

En face, le Maroc a été tenu en échec par la Croatie (0-0) lors de sa première sortie et doit absolument l’emporter contre les Diables Rouges pour conserver ses chances de qualification pour le tour suivant. Et pour décrocher son premier succès dans la compétition, Walid Regragui a aligné son équipe en 4-3-3. Dans l’entrejeu, on retrouve Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Selim Amallah. Les couloirs sont occupés par Hakim Ziyech et Sofiane Boufal alors que Youssef En-Nesyri prend la pointe de l’attaque.

Les compos officielles

Belgique : Courtois – Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne – Witsel, Onana – T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard – Batshuayi

Maroc : Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal