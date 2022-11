Mondial 2022: avant Tunisie-France, Naïm Sliti prévient les Bleus

Battue par l’Australie (0-1) ce samedi, la Tunisie doit remporter son prochain match face à la France pour ne pas dire adieu à la Coupe du monde 2022. Un gros défi pour les Aigles de Carthage et Naïm Sliti qui dit impatient de battre les Bleus.

Le nul encourageant face au Danemark (0-0) mardi dernier, n’aura finalement pas aidé la Tunisie à remporter sa première victoire au Mondial 2022. Les Aigles de Carthage ont en effet été battus par l’Australie (0-1) ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D. Face pourtant aux Wallabies considérés comme les plus faibles de cette poule, les hommes de Walid Regragui ont été punis sur un beau but de Mitchell Duke en première période.

Une défaite qui condamne les Tunisiens à l’exploit lors de leur prochaine sortie. Les Carthaginois défieront en effet la France, championne en titre, mercredi prochain à l’occasion de la troisième journée. Un match où les Aigles doivent gagner pour poursuivre l’aventure dans ce tournoi.

Une mission pas impossible pour Naïm Sliti, gonflé à bloc pour ce choc contre les Bleus. Dans une interview exclusive accordée à Onze Mondial, l’ailier gauche à l’Ettifaq FC assure que les siens iront chercher leur qualification pour les huitièmes face à la bande à Kylian Mbappé.

« Moi, j’y crois encore. Il reste un match. On va jouer la France sans pression parce que maintenant, on n’a plus rien à perdre. On va tout donner et pourquoi pas. Ils ont des joueurs devant qui font la différence. Il faudra faire attention quand même mais aussi dans l’état d’esprit qu’on a plus rien à perdre…..

Il faudra un juste milieu entre les deux : attaquer et avoir un bon équilibre défensif. Dans les grands rendez-vous, la Tunisie répond toujours présente. On peut le faire, on va le faire« , a déclaré Naïm Sliti qui connait visiblement la stratégie à adopter pour venir à bout des Français. Rendez-vous donc le 30 novembre prochain à l’Education City Stadium, à partir de 16 heures (GMT+1).