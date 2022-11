Mondial 2022 – Angleterre: Harry Kane satisfait du nul contre les Etats-Unis

En zone mixte après le match de l’Angleterre contre les Etats-Unis, ce vendredi soir, Harry Kane s’est montré plutôt satisfait par ce résultat.

La deuxième journée du groupe B du Mondial 2022 s’achevait ce vendredi soir, avec un duel entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Malmenés par une vaillante équipe Américaine, les Three Lions s’en sont bien tirés avec un match nul (0-0) et un point pris qui leur ouvrent pratiquement les portes des huitièmes de finale. Interrogé par les médias sur place après la rencontre, l’attaquant de la sélection anglaise Harry Kane, n’a pas fait la fine bouche et a montré sa satisfaction quant à ce résultat.

« C’était un adversaire difficile mais il faut aller de l’avant. Ils nous ont bien pressés, nous savions qu’ils viendraient nous chercher haut et nous compliquer la tâche, et par moments nous avons bien géré cette situation. Mais c’est une bonne équipe et il faut les respecter. Ce nul nous place en bonne position dans le groupe. Nous savons que nous pouvons mieux jouer, c’est sûr, mais cela reste un match nul en Coupe du monde, où aucun match n’est facile. Peut-être que les gens ont pensé, après notre premier match, que nous allions écraser tous nos adversaires, mais ce n’est pas le cas », a déclaré le buteur de Tottenham.

Mardi prochain, l’Angleterre affrontera le pays de Galles, à l’occasion de la troisième journée du groupe B au Mondial 2022. Une victoire assurerait aux protégés de Gareth Southgate la première place de cette poule. Les Three Lions devront tout de même faire attention aux Gallois qui joueront leur avenir dans la compétition sur ce match.