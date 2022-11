Mondial 2022: André Onana écarté par le Cameroun

Selon les informations de l’AFP ce lundi matin, le Cameroun a décidé d’écarter son gardien André Onana du reste du groupe actuellement au Qatar pour la Coupe du monde 2022.

C’est un petit coup de tonnerre qui est tombé ce lundi matin. Alors que le Cameroun s’apprête à disputer son deuxième match dans cette Coupe du monde 2022 contre la Serbie, après la défaite lors de la première journée face à la Suisse (0-1), les Lions Indomptables devront faire sans leur gardien titulaire André Onana.

En effet, selon les informations de l’AFP, qui a contacté une source proche de la Fédération camerounaise, le portier de l’Inter Milan a été écarté du groupe des Lions Indomptables. Il sera remplacé par Devis Epassy, qui joue à Abha, en Arabie Saoudite. L’ancien gardien de l’Ajax a été écarté pour raisons disciplinaires, a-t-on ajouté, sans préciser le motif ni la durée de cette mise à l’écart.

C’est une absence qui risque de peser gros dans ce duel décisif contre la Serbie. Mais si la Fécafoot et le sélectionneur Rigobert Song ont décidé d’en arriver là, nul doute qu’André Onana a commis une faute suffisamment grave. En attendant d’en savoir plus sur cette affaire, le troisième de la dernière CAN va affronter la Serbie ce lundi matin (11h GMT+1) pour tenter de se relancer dans la compétition.