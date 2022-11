Mondial 2022 – Allemagne: le beau geste d’Antonio Rüdiger pour la Sierra Leone

Selon les informations rapportées par Marca, le défenseur allemand Antonio Rüdiger va reverser toutes ses primes pour le Mondial 2022 à la Sierra Leone, pays d’origine de sa mère.

Antonio Rüdiger a fait parler son grand cœur. Alors que le défenseur central s’apprête à disputer la Coupe du monde 2022 avec l’Allemagne, dont le coup d’envoi est prévu pour le 20 novembre prochain au Qatar, il a pris une grande décision. En effet, comme le rapporte Marca, le joueur du Real Madrid va reverser l’intégralité de ses primes, qui représente un sacré pactole, au pays où est née sa maman, la Sierra Leone.

Avec cette somme, Antonio Rüdiger va financer les opérations de onze enfants afin qu’ils aient une meilleure vie, en contribuant à l’amélioration de leurs différents problèmes. Un geste de grande classe de la part du défenseur allemand qui n’oublie pas ses origines africaines. « Ça fait mal de voir les circonstances dans lesquelles les enfants grandissent en Sierra Leone (…) En Allemagne, on m’a donné les opportunités que beaucoup de gens en Sierra Leone se voient refuser. C’est une question d’honneur pour moi », a expliqué le Merengue.

Antonio Rüdiger et l’Allemagne vont débuter la Coupe du monde 2022 le 23 novembre prochain contre le Japon, avant d’affronter l’Espagne (27 novembre) pour le choc du groupe E. Ils termineront cette phase de poule par un dernier duel contre le Costa Rica, le 1er décembre. Nul doute que tout le peuple sierra-léonais poussera fort la Nationalmannschaft pour qu’elle aille le plus loin possible dans cette compétition.