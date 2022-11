Mondial 2022 – Allemagne: la réaction de Neuer après le nul contre l’Espagne

Ce dimanche, l’Allemagne et l’Espagne se sont neutralisés (0-0) dans le choc comptant pour la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2022. Après la rencontre, le gardien allemand Manuel Neuer a analysé la prestation des siens.

C’était l’un des matchs les plus attendus de cette Coupe du monde 2022, et il n’aura pas déçu. L’Allemagne et l’Espagne s’affrontaient, en effet, ce dimanche soir à l’occasion de la deuxième journée du groupe E. Une rencontre d’une forte intensité qui a accouché d’un nul (1-1). Alvaro Morata, sorti du banc, avait lancé la Roja en deuxième mi-temps (62è) avant que Füllkrug (83è) ne permette à la Nationalmannschaft de décrocher un point très précieux pour la suite de la compétition.

Après la rencontre, le gardien et capitaine allemand, Manuel Neuer, a été interrogé par la presse sur la permanence des siens. « C’était un match très compliqué contre une équipe d’Espagne bien en place. On a accepté ce combat et on a peu laissé le ballon durant les 90 minutes. L’ensemble de l’équipe a tout donné. Avec cette compacité, c’était difficile de nous marquer un but. Mais nous avons continué à croire en nous. Le plus important, c’est que nous sommes encore en vie. Ce que l’on maîtrise maintenant, c’est le match contre le Costa Rica, que l’on doit gagner », a déclaré le joueur du Bayern Munich, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Jeudi prochain, l’Allemagne sera opposée au Costa Rica, tombeur du Japon, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe E. La victoire est impérative aux hommes d’Hansi Flick s’ils veulent éviter de quitter la compétition dès la phase de poule, comme c’était le cas en 2018.