Mondial 2014: Dante revient sur le naufrage (7-1) du Brésil face à l’Allemagne

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Dante est revenu sur la lourde défaite du Brésil face à l’Allemagne (1-7) lors du Mondial 2014. Et l’Auriverde a confié que le forfait de Neymar pour ce match avait précipité le résultat de la rencontre.

Le 8 juillet 2014, le Brésil se faisait laminer par l’Allemagne (1-7). En réception de la Mannschaft en demi-finale de la Coupe du monde organisée chez eux, les Auriverdes ont rapidement vu le match tourner en cauchemar. Cueillis d’entrée par Thomas Muller, les Brésiliens vont regarder impuissants Toni Kroos et ses coéquipiers faire le show à l’Estadio Mineirão devant les 62 000 supporters de la Seleçao.

Une scène horrible qui continue de hanter Dante, neuf ans après. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le défenseur de l’OGC Nice est revenu sur les raisons de cette désillusion devant la Mannschaft. Et pour lui, les siens s’étaient déjà résignés avant même le coup d’envoi de la partie.

« C’est difficile à expliquer. Avec du recul, l’équipe nationale du Brésil, à chaque Coupe du Monde, il y a une grosse attente. Et jouer à la maison, c’est encore pire. Il y avait également de la pression politique alors qu’on n’avait rien à avoir. Déjà cette pression, ça pèse. Aujourd’hui au Brésil, soit on gagne, soit votre prestation ne nous intéresse pas… Pour ce match face à l’Allemagne, nous avons pris un but, un deuxième but et il y a la panique. Parce qu’on sait que soit on gagne, soit il n’y a rien« , a révélé Dante qui était titularisé lors de cette demi-finale.

« Dans l’équipe, il y avait moins d’équilibres. Malheureusement, on a préparé cette Coupe du Monde autour d’un seul joueur. C’était Neymar. Je me dois de le reconnaître. Il se blesse en quarts de finale et j’ai vu la tête de certains joueurs. Ils étaient moins confiants pour la demi-finale. Cela a fait qu’on a fait un match horrible. C’est vraiment un cauchemar« , a-t-il ajouté.

💬 Dante revient sur le traumatisme de la demi-finale perdue par le Brésil face à l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2014#EDG pic.twitter.com/44dycr9KNp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 25, 2023