Monaco : David Hallyday enflamme la principauté, sa fille Ilona Smet au cœur de l’attention

Le 20 mars 2026, Ilona Smet a publiquement affiché son soutien à son père David Hallyday en partageant une story Instagram pendant son concert au Grimaldi Forum de Monaco, dans le cadre de la tournée Requiem pour un fou. La photo légendée « C’est parti » montrait le chanteur coiffé d’un casque de pilote, un geste simple relayé en temps réel auprès de centaines de milliers d’abonnés et relayé par les médias présents sur place.

La story d’Ilona Smet intervient au moment où David Hallyday proposait une prestation d’environ deux heures dans la Salle des Princes. Le programme de la tournée consiste à revisiter et interpréter des titres emblématiques liés à l’héritage musical de Johnny Hallyday, combinant hommage et réinterprétation dans une mise en scène conçue pour la salle monégasque.

Le recours aux réseaux sociaux pour signaler un soutien familial dans l’arène publique est devenu courant chez les artistes et leurs proches. Sur Instagram, un message bref ou une image peuvent avoir un large écho, amplifiant la portée d’un simple encouragement et inscrivant l’événement dans les conversations culturelles du jour.

Une transmission artistique assumée

La présence d’Ilona Smet aux côtés de son père illustre la dimension familiale de ce projet musical et la manière dont plusieurs membres de la famille Hallyday prolongent une activité artistique multi‑générationnelle. David Hallyday, fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, porte publiquement cet héritage en l’intégrant à ses propres concerts, tandis que ses descendants poursuivent des carrières diverses dans les secteurs de la mode, du cinéma et de la musique.

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