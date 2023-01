« Mon travail en Europe est terminé », « Ce n’est pas la fin de ma carrière », les punchlines de CR7 lors de sa présentation

Présenté ce mardi en tant que nouveau joueur du club saoudien d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo a animé dans la foulée sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs.

C’est un Cristiano Ronaldo tout souriant qui a posé devant les caméras ce mardi après-midi pour sa première conférence de presse sous les couleurs d’Al Nassr. L’attaquant portugais s’est engagé pour deux ans avec le club d’Arabie Saoudite avec un salaire de 200 millions d’euros. Ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de la planète.

Recalé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid, le joueur de 37 ans a finalement échu à ce port. Une destination que d’aucun qualifie d’exotique pour l’ancien buteur du Real Madrid qui semble plus que proche de sa fin de carrière, avec une fin d’année 2022 médiocre, tant en club qu’en sélection.

Face à la presse, dans des propos rapportés par onzemondial, le quintuple ballon d’or a fait le tour d’horizon de l’actualité le concernant. Le capitaine de la Seleçao a tenu à faire savoir que son arrivée à Riyad ne signifie pas la fin de sa carrière et qu’il a toujours faim de battre de nouveaux records, autant que lors de son passage au Real Madrid ou la Juventus. Le natif de Madère a également répondu aux critiques sur son départ de Manchester United et a indiqué n’avoir plus rien à gagner en Europe. Morceaux choisis:

Son choix

« C’est une grande opportunité, pas seulement dans le football, de changer la mentalité des nouvelles générations. De nombreux clubs d’Australie, des États-Unis, du Portugal ont essayé de me signer. Mon travail en Europe est terminé, je suis fier d’un nouveau défi. »

L’Arabie Saoudite

« C’est un défi, pas seulement pour le football, de signer pour Al Nassr. C’est ma décision, ma famille m’a soutenu, surtout mes enfants, nous sommes fiers. Les gens en Arabie Saoudite m’aiment. L’accueil a été spectaculaire. »

Ses ambitions

« J’ai battu tous les records en Europe et je veux le faire ici aussi. Je suis venu ici pour gagner. Je veux profiter et sourire ensemble ici à Al Nassr. »

Les critiques

« Le football est différent maintenant, l’évolution du football est différente. Beaucoup de gens parlent mais ne connaissent rien au football. Aujourd’hui, le football a évolué et est très compétitif. Ce n’est pas la fin de ma carrière »

Ses débuts

« Le monde du football est très avancé, la ligue est très compétitive et je suis heureux d’être ici. Je veux jouer, même demain si l’entraîneur m’en donne l’occasion. »