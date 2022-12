« Mon mec était plus jeune, il est de la vingtaine », Tina Glamour évoque sa dernière relation amoureuse

Reçue sur l’émission Allô Caviar du mardi 6 décembre 2022, la mère de DJ Arafat, Tina Glamour, a révélé avoir eu une relation amoureuse avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle.

La dernière relation amoureuse de Tina Glamour , elle l’a entretenu avec un homme plus jeune qu’elle. Célibataire depuis deux mois, la mère de DJ Arafat s’est prononcée sur ces fois où des femmes se retrouvent en relation avec des hommes moins âgés.

La révélation a été faite alors qu’elle était invitée à se prononcer sur le thème “l’âge compte-t-il en amour ?”. Sans ambages, la mère de DJ Arafat a reconnu avoir entretenu des relations avec des hommes moins âgés qu’elle.

Selon Tina Glamour, l’homme avec qui elle était récemment en couple avait environ 20 ans. “Quand on voit une femme âgée avec un jeune, on fait de ça un tabou. Moi ma dernière relation, mon mec il était plus jeune que moi. Il est de la vingtaine », a-t-elle confié.

Pour la mère de DJ Arafat, en amour ce n’est pas l’âge qui compte. « C’est ce que la personne a dans son mind. On a pas dit d’être avec quelqu’un qui a quinze ans ou vingt deux ans, moi je rentre pas dans ces choses là. C’est Dieu qui met les gens ensemble.

A l’en croire, ils ne sont plus ensemble à cause de la mauvaise foi du jeune homme. « Voilà pourquoi Tina Glamour a rompu avec son chéri. « Ma dernière relation c’est un jeune de la vingtaine, il m’a fait deux faux coups coté argent je l’ai gbra (quitté Ndlr). Donc je suis célibataire“, a-t-elle précisé.

Tina Glamour et le jeune chanteur Shanaka

Annoncée en couple avec le jeune chanteur Shanaka Yakuza, la mère de DJ Arafat avait démenti l’information sur l’émission Rien à cacher en septembre 2022. Visiblement sûre de ce qu’elle avançait, la sexy-moulance a déclaré n’avoir jamais été en couple avec celui qui pourrait être son fils.

« Il n y a jamais eu de relation amoureuse avec Shanaka Yakuza. Arafat en voulait à Shanaka parce qu’il était jaloux de tous ceux qui étaient autour de moi. C’était mon seul garçon et il était aussi jaloux. C’est comme les petites filles qui aiment beaucoup leur père. Elles jalousent leur maman », avait déclaré Valentine Logbo lors de son passage dans l’émission « rien à cacher » de la radio Nostalgie.

Une belle histoire d’amour

Cependant, un article datant de 15 mai 2012 sur le site Vibe radio contredit fortement les propos de la mère de DJ Arafat. Selon le média, la grande mère de Rafna aurait bel et bien eu une liaison intime avec celui qui se fait appeler le « Japonais noir« .

Dans cet article, Tina Glamour et son jeune amant sont bras dessus, bras dessous dans le bar : Le Drug Store en Zone 4 où les deux amoureux savouraient tranquillement leur amour dans un coin du bar autour d’un verre.

A la vue des caméras, à l’époque, Shanaka Yakuza lance : « Je vous présente ma femme ». Et Tina d’ajouter : « C’est vrai, on fait des palabres par moment, mais on a fait la paix. On est au «KOÏ» désormais ». Puis de poursuivre : « On s’est aimé et on s’aime toujours… Je vis ma vie, ma vie m’appartient. Les gens peuvent raconter ce qu’ils veulent, c’est leur problème ».

Et comme pour donner la preuve de leur union, les deux tourtereaux s’étaient mis à s’embrasser langoureusement sous les regards médusés des clients du bar. « Après ça, vous voulez quelle preuve encore ? », avait laissé entendre le couple.