« Mon derrière est soudé et scellé par le … », Tina Glamour

Dans le cadre de la commémoration des trois ans de décès du chanteur DJ Arafat, sa mère, l’artiste chanteuse Tina Glamour va organiser un concert live prévu pour le 12 août 2022, date du décès de son fils.

Tina Glamour ne ménage aucun effort pour valoriser la mémoire de son fils. Cette année, elle veut profiter de l’occasion pour célébrer le 12 Août 2022 à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville ses 30 ans de carrière.

Honorer mes deux défunts enfants

« Le choix du 12 Août n’est pas fortuit. C’est la date du décès de mon fils Arafat. Oui, votre star. J’ai donc décidé d’honorer mes deux défunts enfants en musique. L’an 1 et l’an 2, nous avons commémoré cette date en prière à travers des demandes de messes en sa mémoire », a rappelé Tina Glamour.

A l’en croire, cette année en plus de la prière, elle sera sur scène. « J’organise ce concert sur fonds propres. Je n’ai pas peur. Je suis une battante. Je ne suis pas soutenue. Je ne vois pas beaucoup de personnes faire des vidéos , des publications en soutien. Si on prétend aimer mon fils Arafat qui a beaucoup apporté au Coupé décalé et au show biz ivoirien, qui a permis à des artistes, des gens d »être dans la lumière, on doit épauler sa mère. Et non nourrir le vœu que je « tape poteau ». Comme ça été le cas avec mon fils quand il a sorti « Moto ». Il avait été boycotté et abandonné », se désole la mère du roi du coupé décalé.

Mon derrière est soudé…

Pour Tina Glamour, ce concert du 12 août est celui de son âme. « Il m’a été inspiré par Dieu », a -t-elle indiqué, c’est pourquoi, elle promet être sur scène avec sans spectateurs. « Donc, s’il n’avait que deux personnes dans la salle, je donnerais quand même le meilleur de moi » a-t-elle prévenu. Toutefois, la mère de DJ Arafat croit à la réussite de cet évènement.

« Comme je l’ai dit, c’est Dieu lui-même qui m’a inspiré ce spectacle. Donc, il va lui même remplir cette salle. « Mon derrière est soudé et scellé par le Seigneur. Je n’ai donc pas peur. J’ai le soutien de mes proches et de ma famille », a-t-elle rassuré.