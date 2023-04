« Mon amour, je te souhaite un … », ce message de Coco Emilia à Francis Mvemba enflamme la toile

Au Cameroun, un message de l’influenceuse Coco Emilia à son ex mari, l’homme d’affaire congolais Francis Mvemba secoue la toile depuis le lundi 3 avril 2023.

Ce n’est plus la lune de miel entre Coco Emilia et Francis Mvemba. Le couple n’a pas encore divorcé mais ils sont séparés. Cette séparation n’efface pas les bons moment qu’ils ont eu à passer ensemble pendant qu’ils filaient le parfait amour.

Alors que l’homme d’affaire congolais souffle une bougie de plus, un vieux message de l’influenceuse camerounaise Coco Emilia a refait surface. « Mon amour, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Tu es ma source de bonheur, tu m’apportes la douceur et remplis mon cœur d’amour. À toi, une personne unique pour qui mon amour est sincère. Joyeux anniversaire encore, ma vie, toi qui me combles de bonheur. 03/04, ce jour où ma plus belle histoire d’amour a débuté. Tu vois, il n’y a pas de hasard dans la vie », avait -t-elle écrit le 3 avril 2021 pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Et c’est cette déclaration d’amour qui a refait surface dans un contexte où le couple ne regarde plus ensemble dans la même direction. Pour les internautes, après l’amour, ce n’est pas la guerre. Et pour cette raison et bien d’autres encore, Coco Emilia pouvait encore se rappeler de ce jour pour le bonheur de sa fille.

Parlent de la petite Sophie Mvemba dont Coco Emilia a la garde, les deux célébrités font l’effort de garder une bonne relation pour l’éducation de leur fille.

Dans cette atmosphère, des internautes souhaitent voir le couple renouer à nouveau. Puisque Francis Mvemba clame toujours être amoureux de Coco Emilia. Cette dernière semble ne pas s’occuper de ses déclarations. Elle est fixée sur ses priorités et préoccupée à l’éducation de sa fille bien aimée qu’elle a eu avec l’homme d’affaires congolais.