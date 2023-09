« … moi je vais me coucher », de nouveaux propos confus de Joe Biden inquiètent

Lors d’une conférence de presse à Hanoï, le président de 80 ans a tenu des propos qui suscitent l’étonnement. La porte-parole de la Maison Blanche a fini par interrompre le président américain en annonçant la fin de la conférence de presse dans la confusion générale.

Le président des États-Unis accumule les gaffes et les réponses confuses depuis quelques mois. Dernier exemple en date ce dimanche au Vietnam, lors d’une rapide visite diplomatique.

À Hanoï, après la fin du sommet du G20 en Inde ce dimanche 10 septembre, Joe Biden répondait aux questions des journalistes sur divers sujets internationaux. Mais le chef d’État semblait déboussolé avant même de commencer à répondre, comme en atteste sa réflexion au moment de prendre le micro : « On est le soir, n’est-ce pas ? ».

Lors d’une question sur le changement climatique, l’allusion à un film avec John Wayne a visiblement rendu inquiet le personnel de la Maison Blanche, qui a finalement décidé de mettre un terme aux questions des journalistes face aux phrases incohérentes de Joe Biden.

