« Moi je ne vois pas ça comme un désaveu… », Guy Mitokpè sur la non reconduction de Houndété

A la faveur du congrès ordinaire du parti Les Démocrates qui s’est tenu le weekend écoulé, l’honorable Eric Houndété a perdu son poste de président en faveur de l’ancien président Boni Yayi. Ce changement n’est pas un désaveu, rassure Guy Mitokpè qui a fait son entrée dans le bureau politique au poste de responsable à la communication.

L’ancien président Boni Yayi est le nouveau président du parti Les Démocrates. Il remplace ainsi Eric Houndété élu à ce poste en 2020. Ce changement à la tête du parti est mal perçu par certains observateurs de la vie politique. Face à la polémique, Guy Mitokpè, chargé de la communication du parti, rassure.

Reçu ce lundi sur Bip Radio, le nouveau chargé à la communication de « Les Démocrates » s’est expliqué sur les nécessités de ce changement opéré à la tête du plus grand parti politique de l’opposition. « … Moi, je ne vois pas ça comme un désaveu », a indiqué l’ancien secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir.

Pour le chargé de communication du parti Les Démocrates, le départ de l’honorable Eric Houndété de la présidence du parti ne doit pas être assimilé comme une sanction. « Rien n’est reproché à Eric Houndété. De plus, ce sont les militants et sympathisants du parti qui ont souhaité que Boni Yayi reprenne la gestion du parti. Et donc, c’est ce qui a été fait. La volonté de la majorité l’a emporté », a expliqué le chargé de communication.

Il faut souligner que l’ancien vice-président des démocrates qui a perdu son poste en faveur de Boni Yayi reste le numéro 2 du parti. Il a été élu au cours du congrès qui s’est tenu à Parakou le weekend dernier au poste de premier vice-président.