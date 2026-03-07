Mohamed Saliou Bangoura : le Guinéen auteur d’un quadruplé avec le MC Alger

Mohamed Saliou Bangoura s’est imposé comme l’élément incontournable de MC Alger lors de la rencontre disputée samedi après‑midi. L’attaquant guinéen a livré une prestation remarquable, déterminante dans le score final.

Mohamed Saliou Bangoura s’est imposé comme l’élément incontournable de MC Alger lors de la rencontre disputée samedi après‑midi. L’attaquant guinéen a livré une prestation remarquable, déterminante dans le score final.

Opposé à l’ES Mostaganem à l’occasion de la 22e journée du championnat algérien, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, participant directement à l’écrasante victoire 5‑0 de son équipe.

Ce quadruple porte son total en championnat à six réalisations, un bilan d’autant plus spectaculaire qu’il a été enregistré en à peine 450 minutes de jeu cette saison.

Publicité

Une performance qui marque l’histoire du championnat

Selon les observateurs du MC Alger présents sur les réseaux sociaux, Bangoura devient le premier joueur étranger à inscrire quatre buts dans un même match depuis l’instauration du statut professionnel en Algérie. Les commentaires ont salué une affiche hors norme, qualifiant son match de moment fort de la saison.

Cette prestation renforce la place du Guinéen dans les plans du club et relance les discussions sur son rôle offensif pour la suite du championnat, alors que son efficacité au but fait déjà parler malgré un temps de jeu limité.