Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

Coup de tonnerre à Anfield : Mohamed Salah a annoncé son départ de Liverpool à l’issue de la saison, mettant fin à huit années exceptionnelles marquées par des titres, des records et une empreinte indélébile dans l’histoire des Reds.

C’est une page majeure de l’histoire récente de Liverpool qui s’apprête à se tourner. L’attaquant égyptien Mohamed Salah a officialisé, mardi soir, son départ du club anglais à l’issue de la saison. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le joueur de 33 ans a lui-même confirmé la nouvell: « Malheureusement, le jour est arrivé. Voici la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. »

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Roma, Salah s’est imposé comme l’une des plus grandes figures de l’histoire des Reds. Son départ, acté après une résiliation anticipée de son contrat, a également été confirmé par le club d’Anfield dans un communiqué. La direction a précisé que l’Égyptien souhaitait informer rapidement les supporters, « par respect et par transparence quant à son avenir ».

Auteur d’un passage exceptionnel sur les bords de la Mersey, Salah laisse derrière lui un palmarès impressionnant : plusieurs titres de Premier League, une UEFA Champions League, ainsi que d’autres trophées majeurs. Sur le plan individuel, ses statistiques parlent pour lui : 255 buts en 435 matches, ce qui le place sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club, sans oublier quatre Souliers d’or en Premier League et de nombreuses distinctions personnelles. Une légende s’en va, laissant derrière elle une empreinte indélébile à Liverpool.

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