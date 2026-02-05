Mohamed Kaba prêt à tout donner pour le FC Nantes

Présenté aux journalistes ce jeudi au Centre sportif de la Jonelière, Mohamed Kaba a rejoint le FC Nantes il y a quelques jours seulement. Le milieu de terrain de 24 ans, arrivé la semaine passée dans la Loire en provenance d’Italie, retrouve à Nantes Ahmed Kantari, son ancien entraîneur de Valenciennes.

Présenté aux journalistes ce jeudi au Centre sportif de la Jonelière, Mohamed Kaba a rejoint le FC Nantes il y a quelques jours seulement. Le milieu de terrain de 24 ans, arrivé la semaine passée dans la Loire en provenance d’Italie, retrouve à Nantes Ahmed Kantari, son ancien entraîneur de Valenciennes.

Remplacé récemment lors de sa première apparition en Ligue 1 — une entrée en jeu de trente minutes face à Lorient — Kaba a livré ses premières impressions devant la presse. Il a salué l’accueil chaleureux du groupe, mentionnant aussi bien les joueurs que le staff et les bénévoles, et a insisté sur sa volonté de se battre pour l’équipe et d’apporter sa contribution afin d’aider le club à conserver sa place en première division.

Interrogé sur la prise de risque qu’implique la signature dans un club en difficulté, il admet que la présence de Kantari a été déterminante. Selon lui, Nantes possède les ressources nécessaires pour s’en sortir et il se dit persuadé que le collectif peut renverser la situation actuelle.

Publicité

Motivations et perspectives