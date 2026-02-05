Mohamed Kaba prêt à tout donner pour le FC Nantes
Présenté aux journalistes ce jeudi au Centre sportif de la Jonelière, Mohamed Kaba a rejoint le FC Nantes il y a quelques jours seulement. Le milieu de terrain de 24 ans, arrivé la semaine passée dans la Loire en provenance d’Italie, retrouve à Nantes Ahmed Kantari, son ancien entraîneur de Valenciennes.
Remplacé récemment lors de sa première apparition en Ligue 1 — une entrée en jeu de trente minutes face à Lorient — Kaba a livré ses premières impressions devant la presse. Il a salué l’accueil chaleureux du groupe, mentionnant aussi bien les joueurs que le staff et les bénévoles, et a insisté sur sa volonté de se battre pour l’équipe et d’apporter sa contribution afin d’aider le club à conserver sa place en première division.
Interrogé sur la prise de risque qu’implique la signature dans un club en difficulté, il admet que la présence de Kantari a été déterminante. Selon lui, Nantes possède les ressources nécessaires pour s’en sortir et il se dit persuadé que le collectif peut renverser la situation actuelle.
Motivations et perspectives
Le nouveau Canari a évoqué la réputation du club, son histoire et son stade comme des éléments qui l’ont attiré. Le discours tenu par le coach au moment des négociations a pesé dans la balance, lui donnant confiance pour accepter ce challenge. Conscient des enjeux, Kaba a répété sa détermination à travailler dur, à se montrer disponible sur le terrain et à tout mettre en œuvre pour participer à la mission maintien aux côtés de ses coéquipiers.