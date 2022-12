Modric sur Messi : « Ce sera difficile de l’arrêter mais … »

Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, estime que les siens vont devoir faire plus que ce qu’ils ont fait jusqu’ici pour espérer prendre le dessus sur l’Argentine et son meneur de jeu, Lionel Messi, alors que les deux équipes s’affrontent ce mardi en demi-finale du Mondial 2022.

Les demi-finales de la Coupe du monde 2022 s’ouvrent ce mardi avec un choc des titans entre l’Argentine et la Croatie. Un duel entre le vice-champion 2014 et son homologue 2018. Qualifié pour le second tour du tournoi malgré son début compliqué avec une défaite contre l’Arabie Saoudite (1-2), l’Albicéleste a battu l’Australie (2-1) avant d’écarter difficilement les Pays-Bas (2-2, 4-3 tab) pour valider son ticket pour le dernier carré.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

La Croatie n’a pas non plus réalisé (au moins jusqu’ici) une très grande compétition avec deux matchs remportés aux tirs au but, contre le Japon (1-1, 3-1 tab) en huitième de finale, et face au Brésil (1-1, 4-2) en quart.

Lors d’une conférence de presse lundi, le capitaine de la Vatreni, Luka Modric, s’est prononcé sur ce choc contre l’équipe argentine. Le milieu de terrain du Real Madrid a déclaré qu’il serait difficile de battre la bande à Lionel Messi au stade Lusail, mais que son équipe est prête et donnera tout pour y arriver.

« L’Argentine est une grande équipe, je ne veux pas seulement jouer contre un seul joueur« , a-t-il confié aux journalistes. « Bien sûr, Leo Messi est très grand, leur meilleur joueur, et nous allons avoir beaucoup de difficultés à l’arrêter, mais nous sommes préparés et nous allons tout donner« .

« Nous allons essayer de faire le meilleur match du tournoi de notre vie. J’espère que ce sera suffisant pour être en finale« , a conclu l’inusable meneur de jeu croate. Rendez-vous donc ce soir, à partir de 20 heures (GMT+1).