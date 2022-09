Modric: « Dieu m’a donné un talent, mais ensuite il faut travailler dur »

Luka Modric, qui fêtait ses 37 ans ce vendredi, a accordé une interview au site officiel du Real Madrid pour l’occasion. Il a évoqué plusieurs sujets, notamment son état de forme malgré son âge, et ce qui lui a permis d’atteindre un tel niveau au fil des années.

Luka Modric est certainement le milieu de terrain le plus spectaculaire au Real Madrid lors des dernières années. Doté d’une aisance technique incroyable et d’une vision du jeu hors norme, le Croate a surtout marqué les esprits grâce à son extérieur du pied, devenu légendaire. Pour ses 37 ans, le vice-champion du monde avec la Croatie, a accordé une interview au site madrilène. Et encore une fois, il a été interrogé sur son secret pour se maintenir à un tel niveau malgré son âge.

« On me demande toujours mon secret, mais je ne sais pas quoi vous dire. Cela vient naturellement. Je vis pour le football presque 24 heures sur 24. Je pense que c’est très important », a t-il déclaré avant d’insister sur son amour pour ce sport: « J’aime ce que je fais et je profite de mon métier comme jamais auparavant, on ne sait jamais combien de temps on peut durer à ce niveau et dans ce club, où les exigences sont les plus élevées. J’essaie de prendre du plaisir à l’entraînement et en match. Tout cela m’aide à me sentir bien à cet âge.«

Luka Modric a également livré au média du Real comment il passait son quotidien: « Aujourd’hui, par exemple, je suis arrivé une heure et quart plus tôt et presque tous les jours, je prends mon petit-déjeuner ici. Je travaille avec les physios et ensuite il y a l’entraînement. Ensuite, selon comment je me sens, je reste ici pour faire des choses avec les physios. Après je rentre à la maison pour passer du temps avec la famille et les enfants. Je vais les chercher à l’école et ainsi de suite tous les jours.«

“Dieu m’a donné un talent”

Le numéro 10 du Real Madrid reconnaît avoir reçu un talent particulier, mais il estime toutefois qu’il a fallu énormément travailler pour atteindre son niveau actuel: « Je suis très reconnaissant parce que Dieu m’a donné un talent, mais ensuite il faut travailler dur et se consacrer à ce que l’on fait, à sa profession. Le talent sans le travail ne signifie pas grand-chose. Il faut travailler dur pour réussir dans sa profession et bien le faire.«

Le Real Madrid reçoit Majorque ce dimanche, au Santiago Bernabeu, pour le compte de la 5è journée du championnat espagnol. Luka Modric devrait une nouvelle fois conduire son équipe vers la victoire, lui qui a inscrit un but mardi dernier contre le Celtic pour le succès 3-0 des siens.