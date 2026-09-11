Mode nigériane : Nonnistics dévoile « ASCEND » avant New York

La maison nigériane Nonnistics a dévoilé ce vendredi 11 septembre les premières silhouettes d’« ASCEND », sa collection printemps-été 2027, avant une présentation annoncée à New York le 13 septembre. La créatrice Nonye Goodie-Obi y travaille un vestiaire féminin fondé sur le contraste entre lignes nettes et matières fluides.

Les images révélées par Vanguard Allure montrent des soies souples associées à des coupes plus architecturées, des touches de couleurs picturales confrontées au noir, ainsi qu’une robe crème ponctuée de motifs circulaires dorés. L’ensemble évite le spectaculaire permanent et mise davantage sur la tension entre mouvement et structure.

Nonye Goodie-Obi présente « ASCEND » comme une réflexion sur l’évolution personnelle et la possibilité d’assumer plusieurs registres à la fois. Cette idée se lit dans des pièces qui passent du tailoring affirmé à des volumes plus doux sans changer de vocabulaire visuel.

Cette direction prolonge une identité déjà installée par la marque. Nonnistics se définit comme une maison de luxe contemporain fondée au Nigeria, avec une production portée par des artisans et tailleurs locaux. Son catalogue actuel mêle robes de soirée, ensembles structurés, denim et pièces destinées à des silhouettes variées.

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Le parcours de la maison est déjà lié à New York. Fondée par Nonye Goodie-Obi après une carrière dans la finance, elle avait présenté une collection à la Fashion Week new-yorkaise en 2019, après un premier passage international à la Glitz Africa Fashion Week d’Accra en 2018.

Les premiers looks de 2027 suggèrent une féminité plus graphique que décorative. Les volumes restent lisibles, les effets métalliques apparaissent par touches et le denim conserve une place dans l’offre de la maison, aux côtés de pièces d’occasion plus habillées.

La présentation complète d’« ASCEND » doit se tenir le dimanche 13 septembre 2026 à New York.