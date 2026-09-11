Mariage : Bella Okagbue remet la robe noire au centre du jeu

Bella Okagbue a choisi une longue robe noire en résille pour le mariage blanc d’Akin Faminu et Kiky Festus. Signée Dorhann by Hannah, la création associe une encolure dos-nu perlée, des découpes latérales et une jupe sirène prolongée par une petite traîne.

Le choix attire l’œil parce que le noir a longtemps été jugé trop austère pour un mariage. Ce code s’est nettement assoupli. Vogue comme Brides rappellent qu’une tenue noire est aujourd’hui largement admise pour une invitée, surtout lors d’une célébration habillée ou en soirée, à condition de respecter le dress code et les usages culturels du couple.

Sur Bella Okagbue, la couleur sombre n’a rien de minimaliste. La résille posée sur une base nude apporte de la transparence, les perles donnent du relief et le boa en plumes accentue le registre rétro. Le mini-sac doré à cristaux et les boucles d’oreilles assorties ajoutent assez de lumière pour éviter l’effet uniforme.

Cette façon de porter le noir fonctionne particulièrement bien lorsque la matière fait le travail. Satin, mousseline, résille, crêpe fluide ou détails perlés rendent la tenue plus festive sans obliger à multiplier les couleurs. Pour un mariage sous climat chaud, des étoffes plus légères restent aussi plus confortables qu’un velours épais ou un tissu trop structuré.

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Le moment de la journée compte autant que la coupe. Une robe noire longue et spectaculaire se prête davantage à une réception du soir, tandis qu’un modèle midi plus souple peut convenir à une cérémonie civile ou à un déjeuner. Des accessoires métallisés, un sac coloré ou une sandale lumineuse suffisent souvent à faire basculer l’ensemble vers la fête.

Il reste une limite évidente, celle fixée par les mariés. Si l’invitation impose une palette précise, si le noir est réservé au cortège ou si la cérémonie s’inscrit dans une tradition où cette couleur a une signification particulière, le code annoncé doit primer sur la tendance.

Le noir s’est aussi vu sur d’autres silhouettes d’invitées en 2026. En août, Marie Claire relevait la robe noire à encolure halter portée par Charli XCX à un mariage en Californie, tandis que Vogue a consacré au printemps un guide entier aux robes noires d’invitée.