Charlotte Mensah célèbre 40 ans de coiffure afro, d’Accra à Londres

À Londres, Charlotte Mensah célèbre cette semaine quarante ans de métier avec une exposition qui remonte jusqu’à son enfance au Ghana . Community Matters, présentée à Ladbroke Hall jusqu’au 13 septembre, retrace le parcours de la coiffeuse devenue l’une des figures majeures des cheveux afro et texturés au Royaume-Uni.

Photographies, films, archives, objets personnels, paysages sonores et installations composent cette rétrospective. Le projet est porté avec Madeleine Haddon, conservatrice principale au V&A East, et replace la coiffure dans une histoire plus large faite de culture, d’identité, de commerce et de transmission.

Le lien avec le Ghana traverse tout le récit. Charlotte Mensah a grandi à Accra, où elle observait notamment les techniques de coiffure et de tressage pratiquées autour d’elle avant de s’installer à Londres à l’âge de 11 ans. Cette mémoire des gestes africains deviendra l’un des fils conducteurs de son travail.

Après ses débuts dans la coiffure londonienne, elle ouvre Hair Lounge en 1999 à Notting Hill. Elle remporte à trois reprises le titre d’Afro Hairdresser of the Year et devient en 2018 la première femme noire admise au Hall of Fame des British Hairdressing Awards. Sa carrière s’étend ensuite à une gamme de soins capillaires, à l’édition et à la formation.

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Son influence dépasse le salon. Charlotte Mensah défend depuis plusieurs années une meilleure maîtrise des cheveux afro, bouclés et texturés dans la formation professionnelle. Elle a également développé des initiatives de transmission à Londres et à Accra, dans un secteur où les clientes aux cheveux texturés ne trouvent pas toujours des professionnels formés à leurs besoins.

L’exposition intervient alors que la beauté noire gagne en visibilité dans les grands circuits de la mode et de la cosmétique, sans effacer les questions de compétence et d’accès aux soins adaptés. Le parcours de Mensah montre surtout comment une pratique longtemps cantonnée à des espaces spécialisés a progressivement trouvé une place plus large dans l’industrie britannique.

Charlotte Mensah: Community Matters reste ouverte à Ladbroke Hall jusqu’au dimanche 13 septembre 2026. Le programme associé comprend des discussions sur la beauté, l’entrepreneuriat et le rôle du salon comme espace culturel et communautaire.