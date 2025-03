MLS: Messi donne deux raisons majeures pour lesquelles il a rejoint l’Inter Miami

-Publicité-

Le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, a expliqué les deux principales raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club de Major League Soccer (MLS) après son départ du Paris Saint-Germain en 2023.

L’attaquant argentin, âgé de 37 ans, s’est rapidement imposé comme un élément clé de son équipe et a déjà remporté deux trophées majeurs depuis son arrivée aux États-Unis. Dans des déclarations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, Messi a affirmé que son arrivée à Miami correspondait à un projet mûrement réfléchi : « J’ai toujours eu en tête de tenter un nouveau chapitre en MLS. J’ai toujours voulu faire ce transfert. »

L’ancienne star du FC Barcelone a précisé que sa décision était motivée par deux objectifs principaux: Aider l’Inter Miami à grandir et à devenir un club de référence; et renforcer la MLS en tant que marque mondiale dans l’univers du football. « L’Inter Miami m’a attiré car le club grandit, se développe… Je voulais venir ici pour aider le club à devenir plus grand, et aussi donner à la MLS plus de pouvoir en tant que marque mondiale. »

Objectif victoire en MLS

Messi, déjà décisif avec un but lors de la victoire 3-1 contre le Sporting Kansas City, espère maintenant guider l’Inter Miami vers un nouveau succès contre le Houston Dynamo lors de leur prochaine rencontre de MLS lundi. Depuis son arrivée, l’Argentin ne cesse d’élever le niveau du club et de dynamiser le championnat nord-américain, contribuant ainsi à la montée en puissance du football aux États-Unis.