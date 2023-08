MLS: l’Inter Miami dompte New York Red Bulls, Messi buteur

A l’occasion de son 25e match en championnat dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami a battu les New York Red Bulls sur le score de 2-0. Pour sa première en Major League Soccer, Lionel Messi a marqué un but.

Après plusieurs matchs en Leagues Cup, qu’il a remporté, et en Coupe des États Unis, l’Inter Miami a repris la voie de la Major League Soccer dans la nuit de ce samedi à dimanche. Dans une opposition face aux New York Red Bulls, les Floridiens se sont imposés sur le score de 2-0.

Pour sa première en championnat, Lionel Messi a débuté sur le banc. C’est Diego Gomez qui lançait Miami en première période, avec l’ouverture du score à la 37e minute. Une courte différence qui sera gardée jusqu’en fin de partie, avant que Messi ne fasse le break pour les siens (2-0, 89e). C’est la première victoire en MLS du club floridien depuis… la mi-mai. La franchise de David Beckham avait enchaîné 11 matches sans succès, avec huit défaites et trois nuls.

De son côté, Lionel Messi poursuit ses débuts époustouflants avec le club américain. L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, en est déjà à 11 buts en neuf apparitions sous les couleurs de Miami, avec son dernier but contre New York.

