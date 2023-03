Mister Côte d’ivoire: un candidat finaliste disqualifié à cause d’une affaire d’homosexualité

A quelques jours de la finale, le concours de beauté Mister Côte d’Ivoire 2023 vient de connaître un rebondissement inattendu. Le comité d’organisation a annoncé la disqualification du candidat numéro 11, Lionel Aonon qui était pourtant bien positionné pour rafler le trophée de cette année.

Lionel Aonon ne participera plus à la finale du concours de beauté masculine Mister Côte d’ivoire édition 2023. Selon un communiqué officiel rendu public par le comité, sa disqualification fait suite au non-respect de certaines clauses du contrat et du règlement intérieur régissant les devoirs et obligations des candidats. Bien que les détails exacts n’aient pas été divulgués, il semblerait que cette décision est liée à un comportement inapproprié et contraire aux règles du concours.

Cependant, avant cette annonce officielle, le candidat avait déjà été impliqué dans une affaire d’homosexualité qui a défrayé la chronique. En effet, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux l’a démasqué lors d’un micro-trottoir en direct, qui avait pour but de démasquer l’infidélité dans le couple. Au terme de ce jeu, le candidat a été accusé de tromper sa fiancée avec un homme. Cette révélation a provoqué un tollé sur la toile et a jeté le discrédit sur le concours de beauté.

Le concours de beauté Mister Côte d’Ivoire est une compétition annuelle qui vise à promouvoir la beauté masculine, l’estime de soi, le leadership et le développement personnel. Il est suivi par des milliers de personnes chaque année et offre une plate-forme pour les jeunes hommes talentueux de la Côte d’Ivoire de se faire remarquer.