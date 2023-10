Mission armée de l’ONU en Haïti: Moscou évoque des craintes

Une série de questions concernant la mission armée en Haïti sont restées sans réponse et Moscou attend des détails, a déclaré l’ambassadeur de Russie auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Nous n’avons pas d’objections fondamentales à cette initiative en tant que telle. Cependant, il importe de comprendre que l’envoi dans un pays de forces armées d’un autre, même à sa demande, est une mesure extrême qui nécessite une étude minutieuse. Or, lors de la planification de la mission et l’élaboration de la résolution appropriée, nous avons constaté que nos légitimes demandes d’informations plus détaillées sur le concept de l’opération, les modalités de recours à la force et la stratégie du retrait du contingent étaient restées sans réponse », a-t-il indiqué.