Miss France 2027 : Solène Videau élue Miss Aquitaine

Le concours Miss France 2026 a vu la consécration d’Hinaupoko Devèze en décembre dernier, marquant le début d’une nouvelle saison dynamique pour l’élection nationale de beauté. À peine cinq mois après ce couronnement, les comités régionaux ont déjà lancé leurs sélections pour désigner les candidates qui rivaliseront lors de la prochaine édition. Parmi les premières élues, Justine Bourrelier, âgée de 25 ans, a été sacrée Miss Centre-Val de Loire le 26 avril. Quelques semaines plus tard, le 15 mai, la région Aquitaine a choisi sa représentante en la personne de Solène Videau, une jeune femme de 22 ans originaire de Mérignac, près de Bordeaux. L’élection s’est tenue au cabaret l’Ange bleu à Gauriaguet, avec seize candidates en compétition.

Solène Videau n’en est pas à sa première tentative dans le monde des concours de beauté. En 2023, sa mère l’avait inscrite à l’élection de Miss Bordeaux, où elle avait obtenu la position de première dauphine. Cette expérience lui avait aussi permis de participer à l’élection de Miss Aquitaine, où elle n’avait pas réussi à décrocher la couronne. L’année suivante, en 2025, elle avait renouvelé sa candidature et avait de nouveau terminé première dauphine, cette fois face à Aïnhoa Lahitete, qui avait succédé à la couronne. Avec ces expériences accumulées, Solène s’est préparée intensivement pour cette nouvelle édition. Elle a suivi un programme sportif personnalisé avec un coach et a accordé une attention particulière à sa nutrition. Par ailleurs, elle a travaillé son éloquence, un défi personnel qu’elle a souhaité surmonter, comme elle l’a confié à Bordeaux Média : « J’avais un programme sportif avec un coach et j’ai fait attention à ma nutrition, c’était un choix personnel. J’ai aussi travaillé l’éloquence car c’était un point que je n’aimais pas trop. (…) J’ai réussi à vaincre ma bête noire. »

Miss France 2027 : passionnée de mode, Solène Videau ambitionne la couronne et un avenir de styliste

Au-delà de la scène des concours, Solène Videau incarne une jeune femme engagée et déterminée. « Être Miss aujourd’hui, c’est avant tout exercer un rôle de relais engagé, élégante, authentique, et porteuse d’un message d’ouverture et de liberté », explique-t-elle. En 2025, elle avait déjà exprimé son intention de « défendre des causes de confiance en soi, d’égalité et d’émancipation ». Actuellement étudiante dans le domaine de la mode, la native de Gironde partage son temps entre ses études et un emploi dans l’événementiel. Son aspiration professionnelle est claire : devenir styliste, un métier qui lui permettrait de concilier passion et créativité.

Solène vise désormais la couronne nationale en décembre 2026. Si elle remportait le titre de Miss France 2027, elle succéderait à Hinaupoko Devèze et pourrait ainsi devenir la septième Miss Aquitaine sacrée Miss France depuis la création du concours. La dernière gagnante de cette région fut Mélody Vilbert, élue en 1995. Cette perspective souligne l’importance historique et symbolique de ce concours pour la région Aquitaine.

Par ailleurs, les élections régionales continuent de s’enchaîner à un rythme soutenu, avec plusieurs événements programmés dans les prochaines semaines et mois. En mai, la région Normandie élira sa Miss le 22 à Caen et Bourgogne le 31 à Autun. Juin verra les élections de Miss Martinique à Fort-de-France le 13 et Miss Alsace au Royal Palace de Kirrwiller le 14. La fin de l’été et le début de l’automne seront également riches en événements, avec notamment les élections de Miss Réunion, Miss Mayotte, Miss Poitou-Charentes et Miss Midi-Pyrénées prévues respectivement entre août et septembre.

Ce calendrier reflète la préparation méthodique des candidates et l’ampleur du concours Miss France, qui mobilise chaque année des milliers de jeunes femmes à travers tout le pays. Leurs performances dans ces compétitions régionales seront déterminantes pour figurer parmi les prétendantes à la prestigieuse couronne nationale cet hiver.