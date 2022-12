Miss France 2023: une candidate glisse et chute de façon ridicule (vidéo)

A l’occasion de la grande soirée de Miss France 2023, samedi 17 décembre 2022, une candidate a fait une chute libre. La séquence de ce court moment a été révélée sur les réseaux sociaux par des observateurs avertis.

C’est Indira Ampiot qui a remporté le concours de beauté Miss France 2023 à l’issue d’un superbe show ce samedi. Mais pendant ce temps, une autre candidate s’est montrée moins stable au cours de la soirée, jusqu’à chuter sans que personne ne s’en aperçoive.

La scène s’est produite pendant que la candidate faisait son entrée. La séquence fut brève et presque impossible à repérer mais certains internautes ont capturé la scène. « Il y a eu une chute et personne en a parlé ?« , « Pourquoi personne ne parle de cette chute ?« , « On a notre chute de la soirée« , alertent des internautes sur Twitter.

« J’ai eu une entorse juste avant … »

Cette brève scène ne permet pas d’identifier avec certitude quelle Miss régionale n’a pas su tenir sur ses deux jambes mais visiblement, il pourrait s’agir de Marine Paulais, Miss Poitou-Charente.

Parce que, lors de son discours, elle a révélé s’être blessée en coulisses « après quelques petites chutes« . « Je vous avoue que j’ai eu une entorse juste avant de venir, mais je suis encore debout. Ce qui ne nous tue pas nous rends plus fort« , a déclaré celle qui a été victime de violences dans le passé.

Mais, malgré sa détermination, Marine Paulais n’a pas remporté le trophée. C’est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe qui a été élue Miss France 2023. Elle succède ainsi à Diane Leyre. « Je ne réalise toujours pas. Je vis vraiment un rêve éveillé », a indiqué la nouvelle reine de beauté en France après avoir reçu la couronne sur sa tête.

ON A NOTRE CHUTE DE LA SOIRÉE 😭 #MissFrance2023 pic.twitter.com/SZmjutX1z3 — missing jin (@srmvks) December 17, 2022