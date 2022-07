Miss Côte d’Ivoire 2022 : Nassita Diacko, la 1er Dauphine au cœur d’une polémique

Quelques jours seulement après l’élection Miss Côte d’Ivoire 2022, la première Dauphine se retrouve déjà au cœur d’une polémique. Elle est accusée par ses camarades finalistes ayant perdu d’avoir triché pour remporter cette place.

Les candidates malheureuses à la finale de l’élection Miss Côte d’Ivoire 2022 n’ont pas digéré leurs échecs. Elles déversent alors leurs colères sur les deux Dauphines et la Miss. A en croire ces dernières, aucune d’entre elles, ne mérite leurs places.

Après avoir craché leur vérité en direct après l’élection, jusqu’à faire pleurer la Première Dauphine Nassita Diacko, elles ont pris la décision de lui rendre la vie difficile. En effet, à travers des notes vocales qui circulent actuellement dans la capitale économique ivoirienne, ces candidates malheureuses racontent ce qui s’est passé pendant le Concours.

Elles ont poursuivi en accusant ouvertement Nassita Diacko de corruption et de tricherie. A en croire le journaliste Ferro Bally, Diaka Nassita ayant échoué l’année dernière pour avoir participé voilée est la même personne que Diacko Nassita, la première Dauphine de l’édition 2022. « Le 10 juillet 2021, en finales régionales du concours Miss à Abengourou (région de l’Indénié-Djuablin), une candidate a défrayé la chronique: Diaka Nassita. L’étudiante, âgée de 23 ans et mesurant 1,71 m, est inscrite en 2è année de médecine et voulait participer à la compétition voilée. Elle échouera à faire partie des trois retenues pour la finale.

Partie remise. Le 26 mars 2022, la vainqueur, à Dimbokro, de l’élection Miss de la région du N’Zi est une étudiante inscrite en 3è année de médecine aux États-Unis d’Amérique. Elle se nomme Diacko Nassita. Elle a 21 ans et mesure 1,74 m.

Diacko et Diaka se ressemblent comme deux gouttes d’eau (photos): c’est la même personne. Mais pour les besoins de la cause, elles n’ont ni le même âge ni la même taille et ni le même nom de famille. Et en finale 2022, Diacko a vengé la malheureuse Diaka, en étant la 1re dauphine de Miss Côte d’Ivoire.

Et dans la manœuvre bien orchestrée et bien huilée, avec des complicités, les organisateurs n’y ont vu, volontairement ou pas, que du feu. F. M. Bally », a écrit le journaliste.